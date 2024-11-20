أمريكا المتناقضة، صباحا تمنع وقف الحرب على غزة ومساءً تصفها بـ المأساوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - كعادة الولايات المتحدة الأمريكية، التى تستخدم أدواتها الدبلوماسية فى دعم إسرائيل بجميع المحافل الدولية، منعت اليوم تمرير مشروع قرار لوقف الحرب على غزة أمام مجلس الأمن.

الخارجية الأمريكية تندد بالحجم الكارثى للضحايا فى غزة

وعلى النقيض مع حلول المساء، وصفت الخارجية الأمريكية حجم الضحايا فى غزة بالكارثي، وطالبت إسرائيل بفعل المزيد لتجنب ذلك.

وزارة الخارجية الأمريكية، التي صوت مندوب بلادها فى مجلس الأمن بحق النقض "الكلمتك" ضد مشروع قرار بوقف الحرب على غزة، قالت فى بيانها الصادر مساء اليوم، أن حجم الضحايا في غزة كارثي، ولذلك نطالب إسرائيل بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك، ونريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية زاعمة، نواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة.

واستطردت، سنواصل البحث عن طرق لإيجاد إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء الحرب في غزة.

مدعية، أن الخسائر البشرية الكارثية في غزة، جعلتنا نكرس الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب.

واشنطن تناقش الخطوط العريضة لوقف الحرب على لبنان

وفيما يتعلق بالعدوان على لبنان، قالت الخارجية الأمريكية، سنناقش في إسرائيل الخطوط العريضة لاتفاق دبلوماسي محتمل في لبنان.

وأشارت، نواصل الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى اتفاق في لبنان ونستمر في الضغط لتحقيق ذلك.

وتطرقت إلى إيران، التى وصفتها بأنها تمثل تهديدا كبيرا في الشرق الأوسط ونواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضافت، نركز على إمدادات السلاح الإيرانية لحزب الله وهي مصدر كبير لزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وختمت، نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحاسبة إيران بشأن برنامجها النووي.

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