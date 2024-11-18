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إصابة إسرائيلية في مستوطنة نهاريا جراء سقوط صاروخ - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، عن إصابة إمرأة إسرائيلية  بجروح بفعل  شظايا صاروخية في مستوطنة نهاريا.

صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى


وفي السياق ذاته قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام وحرفيش والكوش وبلدات أخرى بالجليل الأعلى تحسبًا لإطلاق صواريخ من لبنان.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أنه تم إطلاق 30 صاروخا  من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن  دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقت قبل قليل باتجاه نهاريا ومحيطها.

 

أضرار في مبان ومركبات بكريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من لبنان

 وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أضرارًا لحقت بمنزل ومبنى ومركبات في كريات شمونة إثر الدفعة الصاروخية التي أطلقت عليها من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم  أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدة زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان.

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

 يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث وافقت حكومة نتنياهو على قصف مختلف المدن اللبنانية كل ساعتين.

 تجدر الإشارة إلى أن منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت من أكثر المناطق تعرضا للقصف الإسرائيلي.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على منطقة صور بجنوب لبنان، في استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين  بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

 

اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وقالت وزارة الصحة اللبنانية  في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على قرى قضاء صور اليوم أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين".

 

 يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال  الإسرائيلي بإدخال بطاريات المدفعية إلى الأراضي اللبنانية، بهدف توسيع القصف وتوفير الدعم للعملية البرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رد حزب الله اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين جيش الاحتلال، كان "نعم" ولكن المفاوضات مستمرة لإغلاق القضايا العالقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن لبنان قدم رده على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت الهيئة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع على التفاصيل" أن الرد اللبناني يتضمن "مؤشرات إيجابية" على أن حزب الله وافق على الخطوط العريضة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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