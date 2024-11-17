إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

إتاحة النموذج المعد لطلب التقديم لــ حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب إنجلترا المؤقت بعد الفوز بخماسية على إيرلندا - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

تعليق مثير للجدل لـ ميكالي بعد تعادل منتخب الشباب مع الجزائر - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

أحمد بتشان يجدد تعاقده مع نجوم ريكوردز على ثلاثة ألبومات - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية تشير إلى أن من بين الأسري الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة 51 منهم على قيد الحياة.

 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781  آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.


جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

 

 

دبلوماسي يكشف ألاعيب الاحتلال في استهداف السلطة الفلسطينية لمنع فرص إقامة دولة وطنية

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية


 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق