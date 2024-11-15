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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون مستقبل العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب - أخبار كلمتك

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون مستقبل العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب - أخبار كلمتك

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون مستقبل العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أشار مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خصصوا 18 نوفمبر الجاري لمناقشة آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الإدارة الجديدة.

مناقشة العلاقات الاوروبية مع امريكا في عهد ترامب

وأوضح المصدر أن الوزراء سيناقشون العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا سيما دعم الاتحاد لأوكرانيا، مضيفا بأن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يأتي تلبية لمقترح طرحه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأضاف المصدر للصحفيين أن المناقشات بين وزراء الخارجية ستتمحور في ثلاثة مجالات هي: أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، ولفت إلى أنه بالنسبة لأوكرانيا ستتم مناقشة التزامات الأوروبيين بدعم كييف، وزيادتها نظرا لاحتياجات أوكرانيا والوضع الصعب الذي تعيش فيه، حسب تعبيره.

يذكر أن بوريل دعا في وقت سابق خلال لقاء مع صحيفة "بايس" الإسبانية، الأوروبيين إلى تحمل المسئولية عن أنفسهم وعدم الاعتماد على مزاج الانتخابات الأمريكية كل 4 أعوام، كما شدد على ضرورة تعزيز ميزانية الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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