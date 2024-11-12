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مقتل 70 جندي أوكراني وجرح 100 آخرين في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية بخاركوف - أخبار كلمتك

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مقتل 70 جندي أوكراني وجرح 100 آخرين في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية بخاركوف - أخبار كلمتك

مقتل 70 جندي أوكراني وجرح 100 آخرين في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية بخاركوف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية، أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرجي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، مقتل 70 عسكريًّا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف.


وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" إنه "في مساء يوم 11 نوفمبر، تم ضرب وحدة عسكرية في خاركوف، وكانت النتيجة  كارثية للغاية: نحو 70 قتيلًا وأكثر من مئة جريح. في الوقت الحالي، لم يتم انتشال الجميع من تحت الأنقاض".

وأضاف المصدر أنه بعد الضربة توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء نحو الوحدة العسكرية.


وتابع: "تم تنفيذ غارة جوية أخرى بالقنابل، بقنبلة جوية شديدة الانفجار، في ضواحي خاركوف على قافلة فيها معدات عسكرية أوكرانية كانت تستعد للمغادرة إلى فولشانسك".


وردًّا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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