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توافد القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية على الرياض، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

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توافد القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية على الرياض، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

توافد القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية على الرياض، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - يتواصل توافد القادة ورؤساء الوفود إلى العاصمة الرياض، لليوم الثاني، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في وقت لاحق اليوم  الاثنين. 

توافد القادة المشاركين بالقمة  العربية الإسلامية 

ووصل إلى الرياض صباح اليوم رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، والرئيس  عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف. 

وكان في استقبال ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

وكان قد وصل إلى الرياض أمس الأحد  كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، وممثل رئيس جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وممثل سلطان بروناي دار السلام وزير التنمية محمد جوندا عبد الرشيد، وممثل رئيس جمهورية القمر المتحدة وزير الخارجية محمد مباي.

 أبرز القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية 

كما شهد مطار الملك خالد الدولي وصول ممثل رئيس المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو عثمان بوجوما، وممثلة رئيس جمهورية أوغندا النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء، روكيا أيسانجا ناكادا، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وممثل رئيس جمهورية غينيا مورسندا كوياتي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي أتنوا.

فيما وصل أيضًا إلى الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني  الدكتور رشاد العليمي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي  الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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