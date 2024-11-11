الأسد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - وصل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي تنعقد اليوم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا».

تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية، تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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