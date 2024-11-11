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مقتل 15 جنديًا تشاديًا في عملية ضد بوكو حرام - أخبار كلمتك

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مقتل 15 جنديًا تشاديًا في عملية ضد بوكو حرام - أخبار كلمتك

مقتل 15 جنديًا تشاديًا في عملية ضد بوكو حرام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:56 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش التشادي، الجنرال إسحاق الشيخ، إن 15 جنديًا على الأقل قتلوا، وأصيب 32 آخرون، في اشتباكات بين الجيش ومقاتلي جماعة بوكو حرام.

وأضاف المتحدث أن 96 من عناصر "بوكو حرام" قتلوا أيضًا خلال الاشتباكات، لكنه لم يذكر مكان العملية أو يقدم أي تفاصيل حول ملابساتها.

وقال الشيخ في تصريح للتلفزيون الوطني، أوردته وكالة "رويترز"، إن الجيش أصاب أيضًا 11 عنصرًا من "بوكو حرام"، واستولى على أسلحة ومعدات.

وتابع: "يؤكد الجيش للسكان أن الوضع تحت السيطرة، وأن إجراءات تعقب العناصر المتبقية مستمرة في إطار عملية حسكانيت"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقت لطرد مسلحي جماعة "بوكو حرام" من منطقة بحيرة تشاد.

وتعرضت المنطقة لهجمات متكررة من قبل جماعات متمردة، بما في ذلك تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا وجماعة بوكو حرام، وقعت في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 وامتدت إلى غرب تشاد.

وقُتل نحو 40 جنديًا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد نهاية الشهر الماضي، وبعد ذلك هدد الرئيس المؤقت، محمد إدريس ديبي، بسحب بلاده من قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وتشاد حليف مهم للقوات الفرنسية والأمريكية التي تسعى إلى المساعدة في محاربة التمرد منذ 12 عامًا في منطقة الساحل غرب أفريقيا.

ونأت مجالس عسكرية استولت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي أصبحت حدودها المشتركة بؤرًا لأعمال التمرد، بنفسها عن الغرب لصالح الدعم الروسي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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