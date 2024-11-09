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تداعيات فوز ترامب، بيلوسي تحمّل بايدن مسئولية خسارة الديمقراطيين الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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تداعيات فوز ترامب، بيلوسي تحمّل بايدن مسئولية خسارة الديمقراطيين الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

تداعيات فوز ترامب، بيلوسي تحمّل بايدن مسئولية خسارة الديمقراطيين الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - علقت عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي نانسي بيلوسي على هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، محمّلة الرئيس جو بايدن مسؤولية هذه الخسارة.

وأعلن رئيس مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وقالت بيلوسي في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه لو انسحب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن من الانتخابات في وقت أبكر كان ذلك ليمنح الحزب مزيدا من الوقت للتجهز بشكل أفضل للانتخابات التمهيدية.

 

فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة

وأضافت: "كان من الممكن أن تنجح كامالا في الانتخابات التمهيدية، لكن ذلك لم يحدث ونحن مضطرون للتعايش مع النتيجة النهائية، وبما أن الرئيس دعم كامالا هاريس على الفور بعد انسحابه المتأخر، فقد جعل ذلك من شبه المستحيل إجراء الانتخابات التمهيدية في وقت مبكر، ولو أنه انسحب في وقت سابق لكانت النتيجة مختلفة".

 

انتخاب نانسي بيلوسي عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا

وأعيد انتخاب نانسي بيلوسي البالغة من العمر 84 عاما عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، حيث ستجد نفسها محاطة بالأغلبية الجمهورية في واشنطن، لا سيما بعد إعلان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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