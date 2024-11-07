شركات مصرية وعربية تشارك فى معرض الصين الدولي السابع للاستيراد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - حرصت مصر والسعودية ودول عربية أخرى خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، على طرح منتجات وخدمات ذات خصائص محلية، سعيا منها للتوجه إلى الشرق ودخول السوق الصينية الكبيرة.

معرض الصين الدولي السابع للاستيراد

وتشارك السعودية هذا العام كـ"ضيف شرف" لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مع العلم أن هذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها السعودية في المعرض.

وقام الجانب السعودي بتصميم جناحه بعناية ركز فيها على اتخاذ العمارة السعودية التقليدية كنموذج أولي، وإبراز اللون الأخضر بما يتوافق مع اللون الرئيسي للعلم السعودي، ليدمج الجناح العناصر المعمارية العربية التقليدية بشكل يفتح نافذة لعرض الثقافة المميزة.

وقال المنظم السعودي إن المشاركة تعتبر إجراء مهما لتعزيز التبادلات والتعاون بين السعودية والصين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء اتصالات مكثفة مع الناس من جميع مناحي الحياة والمستهلكين في الصين.

معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، كلمتك

ومن حيث المعروضات، عرضت الشركات السعودية الأطعمة التقليدية مثل التمر وشراب العسل والجبن، وقامت بتعريف المستهلكين المحتملين عليها من خلال التذوق ومقاطع الفيديو الترويجية. بالإضافة إلى الأطعمة المتخصصة والحرف اليدوية. كما سلط الجناح الضوء أيضا على موضوع "صنع في المملكة العربية السعودية" وذلك من خلال مشاركة عدد من الشركات الصناعية السعودية التي عرضت أحدث إنجازات المملكة في تعزيز التحديث الوطني.

الجناح المصري فى معرض الصين الدولي السابع للاستيراد

وبدوره، يركز الجناح المصري على المنتجات السياحية، حيث يقيم في منطقته الرئيسية أكشاك الأطعمة المحلية والحرف اليدوية والصناعات الخدمية ذات الصلة بالسياحة،ـ ومن بينها، جذبت أوراق البردي ومنتجات الحرف اليدوية الأخرى انتباه الزوار الذين واصلوا الاستفسارات عنها.

معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، كلمتك

وقالت رانيا الخولي، وهي عارضة للحرف اليدوية المصرية إن شركتها دأبت على المشاركة في المعارض في أنحاء العالم، إلا أن الصين كانت "أبعد مكان" مقارنة بأماكن المعارض السابقة، لكنها أيضا السوق الأكثر احتمالا للدخول، مضيفة أنه وعلى الرغم من افتتاح الجناح لفترة قصيرة فقط، إلا أنها تشعر بالحماس عند المستهلكين تجاه المنتجات المصرية بالفعل، حيث تحظى منتجات السياحة الثقافية المصرية بتقدير كبير بين المستهلكين الصينيين.

ويتميز جناح سورية بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة مثل: مستخلصات الزيوت الطبيعية وزيت الزيتون.

وشاركت سيدة الأعمال السورية رولا علي أديب صاحبة شركة "بيوشام" لمستخلصات الزيوت الطبيعية، لمرات في معرض الصين الدولي للاستيراد منذ دورته الأولى، وغالبا ما يكون كشكها مزدحما، حيث أصبحت الصين في السنوات الأخيرة سوقا أجنبية رئيسية لشركتها التي أكملت سلسلة من الاستعدادات مثل تسجيل الامتثال للمنتجات في الصين على أمل توسيع المبيعات في الصين.

وقالت أديب: "المستهلكون الصينيون يقدرون جدا الهيدروسولات والزيوت الطبيعية عالية الجودة للشركة، كما أن سورية تتميز بأفضل منتجات الزيوت الطبيعية، بينما يمكن للمعرض ربطي بالمستهلكين المهتمين بهذا النوع من المنتجات".

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