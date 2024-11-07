محلل سياسي يوضح هدف نتنياهو بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:40 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 09:35 م 11/7/2024 9:35:50 PM

قال نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي: إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسعى إلى كسب كل ما يستطيع قبل تولي دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل.

مستهدف نتنياهو الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه بحكم المؤكد أن نتنياهو أكثر من يدرك توجه الإدارة الأمريكية الجديدة، لا سيما وأنه كان سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة فضلًا عن قربه من دوائر القرار في واشنطن، ويسعى لاستغلال الفترة الانتقالية في أمريكا لفرض واقع عسكري على الأراضي اللبنانية.

حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «السبع» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» أنه بات جلي أن الحركة الأمنية والعسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، تأتي على عجل، لا سيما وأنه لم يعد هناك متسع من الوقت، وأسابيع قليلة حتى يتولى ترامب السلطة، ولذلك نتنياهو على عجل يحاول الاستفادة من هذه الفترة الانتقالية، من خلال فرض واقع أمني وعسكري وسياسي على الأراضي اللبنانية.

ضربات الاحتلال على لبنان

وأكد، أنه من الواضح أن الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي حاليا في لبنان، تأتي ردًا على استهداف حزب الله قاعدة للمظلين جنوب تل أبيب، والقاعدة البحرية بالأمس من خلال صاروخ« فاتح 110 المتطور جدا.

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