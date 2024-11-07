إعلام عبري: إسرائيل تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيران في العراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن دولة الاحتلال تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيرانيين في الأراضي العراقية.

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إيران تفكر بجدية في الرد ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

وأضاف المصدران -اللذان لم يكشف الموقع عن هويتيهما- أن معلومات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

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