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إعلام عبري: إسرائيل تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيران في العراق - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: إسرائيل تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيران في العراق - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إسرائيل تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيران في العراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن دولة الاحتلال تدرس شن هجمات ضد وكلاء إيرانيين في الأراضي العراقية.

 

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إيران تفكر بجدية في الرد ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

وأضاف المصدران -اللذان لم يكشف الموقع عن هويتيهما- أن معلومات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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