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مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف توجه ترامب بشأن إسرائيل والعرب - أخبار كلمتك

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مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف توجه ترامب بشأن إسرائيل والعرب - أخبار كلمتك

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف توجه ترامب بشأن إسرائيل والعرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:48 مساءً - السبت 02/نوفمبر/2024 - 04:47 م 11/2/2024 4:47:27 PM

دونالد ترامب، كلمتك
دونالد ترامب، كلمتك

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: لا أتصور أن ترامب يعرف ما يريد القيام به، إذ إنه قد يقول للحكومات العربية وإسرائيل توصلوا إلى السلام، ولكنه لم يسع لإحلال هذا السلام خلال ولايته الأولى.

 

قرارات ترامب لدعم إسرائيل

ولفت إلي أن ترامب اتخذ عددا من القرارات في صالح إسرائيل، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان».

 

علاقات تجارية بين العرب وإسرائيل

وأضاف «بولتون» خلال لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، حول الانتخابات الأمريكية، على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «أنا وافقت على هذه القرارات خلال عملي كمستشار أمن قومي، خلال ولاية ترامب، وأنا مؤمن بصحتها، ولكن ترامب لم يصل إلى النقطة التي تجعل الشرق الأوسط يعيش بشكل سلمي، وأن جاريد كوشنر، كبير مستشاريه، عمل على الوصول إلى السلام في المنطقة من خلال خلق فيما بدا آنذاك علاقات تجارية جيدة بين إسرائيل والدول العربية، إلا أنه لم يتناول ترامب خلال حكمه القضية الفلسطينية على المدى الطويل».

القضية الفلسطينية وتفكير ترامب

وتابع  مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: «إذا تم سؤالي عن ماذا سيفعل ترامب بشأن القضية الفلسطينية، فأن لا أعرف، وهو كذلك لا يعرف».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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