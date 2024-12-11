اكتشفوا كل جديد حول حل مشكلة ضعف تردد قناة طيور بيبي 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - تعتبر قناة طيور بيبى من أشهر القنوات الكرتونية الهادفة التى تسعى برامجها على نشر القيم الاجتماعية والاسرية بصورة بسيطة داخل عقول الأطفال، وبعد مشكلة ضعف واختفاء قناة طيور بيبي خلال الأيام الماضية تعرضت القناة للغلق حزن العديد من الأطفال حيث تعتبر القناة مصدر فرحتهم، والجدير بالذكر أن قناة طيور بيبي من أبرز القنوات وذلك بسبب محتوها الذي تقوم من خلاله بتعليم الأرقام، الحروف، الألوان، أسماء الحيوانات للأطفال، لذلك كانت تعد القناة الخيار الأول للعديد من الاباء والامهات.

حل مشكلة ضعف تردد قناة طيور بيبي

يبحث العديد من أولياء الأمور عن سبب ضعف تردد قناة طيور بيبى، حيث يعد هذا الضعف والاختفاء التى حدث للقناة ليست مجرد مشكلة تقنية بل هناك أسبابا أخرى وفي هذا السياق نسلط الضوء على أسباب وقوع تلك المشكلة، لإيجاد حل لها وإعادة بثها للأطفال مرة والاستمتاع بما تقدمه من محتوى مميز.

كيفية حل مشكلة تردد قناة طيور بيبى

يجب على أولياء الأمور اتباع التعليمات والنصائح التالية لتحديث تردد القناة:

تقوم أداراه القناة كل فترة تحديثات وتغيير في التردد.

ويجب عليك فحص الكابلات جيدا قد يكون هناك تلف هو سبب ضعف الإشارة والبث.

على ولى الامر القيام بتحديث جهاز الرسيفر لتجنب أي خلل يحدث في القنوات، إلى جانب إدخال تردد القناة يدويا.

ويجب أيضا التحقق من إشارة الجهاز وجودة البث من الممكن أن جهاز استقبال الإشارة “LNB” يحتاج إلى تغيير أو تنظيف.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات