اكتشفوا كل جديد حول بشكل رسمي .. تعرف على موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025 وفق الخطة الزمنية للدراسة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - تزايدت أعداد الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون عبر الإنترنت عن مواعيد امتحانات نصف العام 2025، بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل حول مواعيد الامتحانات والإجازات والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، سنقوم بتوفير مواعيد الامتحانات والإجازات للعام الدراسي في السطور التالية.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

موعد امتحانات نصف العام الدراسي، تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر اهتماما كبيرا بنشر كل الأخبار التي تهم الطلاب وأولياء الأمور، لذا تسعى إلى إعلان الخريطة الزمنية للدراسة قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية وفي حال تم إجراء أي تعديلات، تعلن الوزارة عنها عبر موقعها الرسمي موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول لقد تم تحديد السنة الدراسية 2024-2025 على النحو التالي:

تبدأ اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت 11 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 16 يناير، تجرى الاختبارات بنظام الفترتين، حيث يبدأ الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، ويكون الصف الأول في الفترة الثانية، مع وجود فترة زمنية مدتها نصف ساعة لتنسيق دخول وخروج الطلاب.

بالنسبة لسنوات النقل في المرحلة الإعدادية، والتي تشمل الصفين الأول والثاني، فإن الاختبارات ستبدأ في نفس التاريخ 11 يناير.

تلتزم المدارس الابتدائية بتنفيذ اختبارات للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس، خلال الفترة من 1 يناير إلى 16 يناير كحد أقصى.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير.

إجراءات تنظيم اختبارات نصف السنة 2024-2025