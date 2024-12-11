اكتشفوا كل جديد حول 2300 جنيها | زيادة تاريخية لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال أيام ورفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - في هذه الأوقات الحالية تزايدت معدلات البحث من قبل معظم المواطنين عن حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير القادم، حيث ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات تطبيق هذه الزيادة، ولقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وسيتم تطبيق هذه الزيادة في أول شهر يناير القادم، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة.

زيادة تاريخية لأصحاب المعاشات

لقد أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 بعد أن كان 2000 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 بدلاََ من 12600 جنيه.

موعد زيادة المعاشات لعام 2025

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن متى يتم تطبيق زيادة المعاشات، ولقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، أن موعد صرف الزيادة الجديدة سيكون في اليوم الموافق 1 يناير 2025، كما تشمل هذه الزيادة المواطنين الذين ستنتهي مدة خدمتهم في هذا التاريخ. بينما سيكون موعد الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في شهر يوليو 2025.

الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

وبعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق هذه الزيادة، سنوضح لكم الفئات المستفيدة من تطبيق زيادة المعاشات في يناير 2025: