اكتشفوا كل جديد حول اكلات شتوية سهلة … طريقة تحضير القلقاس في البيت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - يعد القلقاس واحد من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة من الكثير واليت يفضل ان يتم تحضيرها خاصة في فصل الشتاء، ويعتبر القلقاس من الخضروات التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير القلقاس في البيت.

القلقاس

يحتوى القلقاس على الفيتامينات A و C وتساهم في تحسين عملية الهضم، حيث يطهى مع المرق واللحم ومكن ان يتم عملها من خلال شوربة اللحمة حسب الرغبة حيث ان القلقاس غنيا ولذيذا، ويعتبر هذا الطبق وجبة متكاملة حيث يوفر للجسم العناصر الغذائية المفيدة.

طريقة تحضير القلقاس

يمك ان يتم تحضير القلقاس في البيت من خلال عدد من المكونات السهلة وهي:

المكونات

كيلو قلقاس مقطع إلى مكعبات.

نصف كيلو من لحم مكعبات.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فصوص ثوم مفرومة.

مكعب مرقة لحم.

لتر ماء ويمكن ان يتم اضافة شوربة.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.

عصير ليمونة واحدة.

الكمون.

الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير

بعد ان تم الانتهاء من تحضير المكونات السابقة يتم القيام بالاتي: