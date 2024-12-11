اكتشفوا كل جديد حول لطلاب كل المدارس موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب النقل والشهادة الاعدادية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:54 صباحاً - موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب ابتدائي واعدادي وثانوي خاص وعام نوضحه الآن فى ظل ارتفاع كل مؤشرات البحث على جوجل من أجل التحقق من مواعيد بدء عقد تلك الاختبارات التي وضحتها وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي لطلبة المدارس الخاصة والحكومة بشكل سنبدأ فى توضيحه الآن أمام حضراتكم.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

أقرت وزارة التربية والتعليم وحددت موعد امتحانات الترم الاول بالنسبة لطلاب صفوف النقل والمرحلة الاعدادية وكذلك الثانوية، حيث من المخطط على ان يبدأ الطلاب اختباراتهم اعتباراً من صباح يوم 11 يناير المقبل إلى ان ينتهي الطلاب من اتمام اختباراتهم فى صباح يو 16 يناير المقبل وذلك بالنسبة لطلاب جميع المدارس الخاصة والحكومة، على ان تلتزم وزارة التربية والتعليم على ان يتم بدء عقد اختبارات الشهادة الاعدادية فى الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 18 يناير المقبل حتي يوم 23 يناير المقبل لعام 2025، على ان نوضح مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال بالتفصيل مواعيد عقد اجازة نصف العام الدراسي.

موعد اجازة نصف السنة

اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم على ان اجازة نصف العام الدراسي ستعقد بداية من يوم 25 يناير رسمياً بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والحكومة وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية، على ان يبدأ الطلاب الدوام الدراسي فى الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من صباح يوم 8 فبراير المقبل، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان جميع الادارات التعليمية مسؤولة بالتزام الكامل بتلك الخطة، على ان نتابع مع حضراتكم خلال الايام القادمة جداول اختبارات الطلاب فى الفصل الدراسي الاول فور ان يتم الاعلان عنها.