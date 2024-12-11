البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

حضري اجمل الحلويات … تحضير أصابع زينب في المنزل - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول حضري اجمل الحلويات … تحضير أصابع زينب في المنزل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:54 صباحاً - تعد أصابع زينب من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والي يفضلها الكثير سواء كبار او صغار بل انها تعد من أفضل الحلويات اللذيذة والمميزة في الطعم والتي يفضلها الكثير وخاصة الأطفال، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات والكثير من العزومات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحضير أصابع زينب في المنزل.

أصابع زينب في المنزل

تعتبر حلوى أصابع زينب ليست من الحلوى الصعبة بل انها حلوى سهلة وبسيطة الصنع ويمكنك من خلال قليل من المكونات القيام باعداد خطوات صناعتها، إخراج حلويات أفضل من المحلات وبمكونات سهلة.

تحضير أصابع زينب في المنزل

يمكن ان يتم تحضيرها من خلال عدد من المكونات السهلة وهي:

المكونات

  • كوب دقيق أبيض.
  • نصف كوب سميد.
  • ربع كوب زيت.
  • سكر.
  • خميرة فورية.
  • نصف كوب ماء دافئ.
  • زيت للقلي.
  •  كوب سكر.
  •  كوب ماء.
  • عصير ليمون.

طريقة تحضير حلوى أصابع زينب

يمكنك عمل اصابع زينب من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة وهي:

  • نضع دقيق السميد والدقيق الأبيض.
  • يضاف للمزيج السابق كل من السكر والخميرة الفورية.
  • نقوم بإضافة الزيت والماء الدافيء.
  • عجن الخليط كله بشكل جيد ثم نتركه قرابة الساعة ليختمر.
  • يتم ترك العجية حتى تختمر وبعدها يتم تقسيمها إلى مجموعة من الكرات الصغيرة.
  • فرد كل كرة إلى أصابع طويلة.
  • تشكيل الأصابع باشكال عليها.
  • نضع الزيت في مقلاة على النار ويتم تسخينه للقلي.
  • عمل الشربات من خلال القيام بوضع كوب سكر على كوب الماء وعصير الليمون على النار.
  • قلي جميع الأصابع، نخرجها ونضعها فى الشربات.
  • تصفى من الشربات ويتم وضعها في طبق تقديم وبالف هناء وشفاء كما انه لابد من عدم ترك الاصابع في الزيت لفترة كبيرة حتى لا تتحمر.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

تردد قناة عمو يزيد الجديد على نايل سات - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق