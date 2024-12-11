حضري اجمل الحلويات … تحضير أصابع زينب في المنزل - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:54 صباحاً - تعد أصابع زينب من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والي يفضلها الكثير سواء كبار او صغار بل انها تعد من أفضل الحلويات اللذيذة والمميزة في الطعم والتي يفضلها الكثير وخاصة الأطفال، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات والكثير من العزومات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحضير أصابع زينب في المنزل.

أصابع زينب في المنزل

تعتبر حلوى أصابع زينب ليست من الحلوى الصعبة بل انها حلوى سهلة وبسيطة الصنع ويمكنك من خلال قليل من المكونات القيام باعداد خطوات صناعتها، إخراج حلويات أفضل من المحلات وبمكونات سهلة.

تحضير أصابع زينب في المنزل

يمكن ان يتم تحضيرها من خلال عدد من المكونات السهلة وهي:

المكونات

كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سميد.

ربع كوب زيت.

سكر.

خميرة فورية.

نصف كوب ماء دافئ.

زيت للقلي.

كوب سكر.

كوب ماء.

عصير ليمون.

طريقة تحضير حلوى أصابع زينب

يمكنك عمل اصابع زينب من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة وهي: