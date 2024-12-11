اتعلمي تعمليها… طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة بحشو الكريمة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - تعتبر الكنافة بالبسبوسة من ضمن اسهر الحلويات الشرقية وهي تعد المزيج الفريد المميز التي يفضلها الكثير ويمكن ان يتم تحضيرها في العزومات والمناسبات ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة بحشو الكريمة.

طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة

الكنافة بالبسبوسة انها تعد من اكثر الحلويات التي يبحث عنها الكثير من السيدات كما انها سهلة في التحضير ولا تحتاج لمكونات كثيرة عند تحضيرها بل انها سهلة ولا تحتاج لوقت كبير ويمكن ان نقوم بتحضيرها لافراد اسرتنا في فصل الشتاء.

طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة بحشو الكريمة

هناك بعض من المكونات البسيطة اللازمة لتحضير الكنافة بالبسبوسة والتي من بينها:

المكونات

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة مذابة.

ربع كوب سكر بودرة

كوب سميد.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

بيضة واحدة.

بيكنج بودر.

حليب سائل.

فانيليا.

كوب حليب.

ملاعق كبيرة نشا.

ربع كوب سكر.

زبدة.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير الكنافة بالبسبوسة بحشو الكريمة

يجب اتباع الاتي لتحضير الكنافة بالبسبوسة بحشو الكريمة وهو: