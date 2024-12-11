البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

باشارة عالية … تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول باشارة عالية … تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - تعد قناة كرتون نتورك من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، كما تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN.

قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN

تقدم القناة محتوى ممتع، كما يعزز تعلم المهارات الجديدة وتنمية الأفكار لدى الصغار، ويسهل علينا ان نتابعها من خلال القيام بادخال التردد الخاص بها على الاقمار الصناعية المختلفة والاستماع بمحتواها على مدار اليوم.

استقبال تردد قناة كرتون نتورك

يمكنكم تثبيت قناة CN بالعربية على جهاز الاستقبال، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.
  • اختيار إضافة قناة جديدة.
  • قم باختيار خيار التثبيت اليدوي.
  • أدخال كل من التردد، الاستقطاب، الترميز، وتصحيح الخطأ.
  • الخقم باختيار النقر على بحث.
  • سيتم القيام بالبحث عن القناة ضمن القنوات الموجودة.
  • بعدها ستظهر القناة ضمن القنوات المفضلة لدينا على الجهاز بل انها من ضمن القنوات التي يفضل الصغار مشاهدة لتميزها بما تعرضه على مدار اليوم بل انها من ضمن القنوات المجانية التي لا تحتاج لاي اشتراك سواء شهري او سنوى.

تردد قناة cn بالعربية الجديد 2024 نايل سات

يمكن ان يتم التعرف على التردد الخاص بالقناة من خلال الاتي وهو على النايل سات.

  • التردد:11277.
  • الاستقطاب:عمودي.
  • معدل الترميز:27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.
  • القمر الصاعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

 تردد قناة cn بالعربية الجديد 2024 عرب سات

كما انه يمكننا ان نقوم بالتعرف على التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي العرب سات ويتم من خلال الاتي:

  • التردد:11474.
  • الاستقطاب:عمودي.
  • معدل الترميز:27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.
  • القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

“10 أمريكى بكام مصرى” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والبنوك التجارية - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق