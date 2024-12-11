باشارة عالية … تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - تعد قناة كرتون نتورك من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، كما تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN.

قناة كرتون نتورك بالعربية 2024 CN

تقدم القناة محتوى ممتع، كما يعزز تعلم المهارات الجديدة وتنمية الأفكار لدى الصغار، ويسهل علينا ان نتابعها من خلال القيام بادخال التردد الخاص بها على الاقمار الصناعية المختلفة والاستماع بمحتواها على مدار اليوم.

استقبال تردد قناة كرتون نتورك

يمكنكم تثبيت قناة CN بالعربية على جهاز الاستقبال، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

اختيار إضافة قناة جديدة.

قم باختيار خيار التثبيت اليدوي.

أدخال كل من التردد، الاستقطاب، الترميز، وتصحيح الخطأ.

الخقم باختيار النقر على بحث.

سيتم القيام بالبحث عن القناة ضمن القنوات الموجودة.

بعدها ستظهر القناة ضمن القنوات المفضلة لدينا على الجهاز بل انها من ضمن القنوات التي يفضل الصغار مشاهدة لتميزها بما تعرضه على مدار اليوم بل انها من ضمن القنوات المجانية التي لا تحتاج لاي اشتراك سواء شهري او سنوى.

تردد قناة cn بالعربية الجديد 2024 نايل سات

يمكن ان يتم التعرف على التردد الخاص بالقناة من خلال الاتي وهو على النايل سات.

التردد:11277.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصاعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

تردد قناة cn بالعربية الجديد 2024 عرب سات

كما انه يمكننا ان نقوم بالتعرف على التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي العرب سات ويتم من خلال الاتي: