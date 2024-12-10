اكتشفوا كل جديد حول استمــــــــــارة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 من الهاتف E-account Bank of Khartoum والشروط والأوراق اللازمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - يعد بنك الخرطوم أحد أهم وأكبر البنوك الموجودة داخل السودان الفترة الحالية ، والذي يعمل علي تقديم العديد من الخدمات المصرفية التي لا حرص لها علي جميع العملاء ، ومن أهم ما يقوم بتقديمة ذلك البنك إمكانية فتح حساب بنكي بشكل الكتروني ، وهذه الخدمة تتاح للمواطنين المتواجدين خارج حدود السودان وذلك بما يمكنهم من الاستفادة من خدمات البنوك المصرفية المتواجدة في الخارج، وسوف نعمل علي توفير طريقة فتح حساب في ذلك البنك والعمل علي التعامل في الداخل والخارج.

استمــــــــــارة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 من الهاتف

يسعي الكثير من المواطنين المتواجدين داخل وخارج دولة السودان ، في القيام بفتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين ، دون الحاجة في الذهاب الي الفرع ، ويمكنك اتباع الأتي :-

في البداية لكي تتمكن في انشاء حساب في بنك الخرطوم يجب عليك الدخول علي موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

يجب عليك في الخطوة الثانية القيام بكتابة البريد الألكتروني الخاص بك والعمل علي كتابة رقم الجوال ايضا.

عليك القيام بالضغط علي كلمة فتح حساب التي سوف تكون امامك.

عليك القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك ، وهي الاسم والسن والعنوان ومحل الاقامة والجنسية وغيرها من البيانات الأخري.

يجب عليك ان تقوم بعد ذلك برفع البيانات التي قمت بتقديمها ولكن في ملف بصيغة PDF.

وبعد ذلك يجب عليك الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

والخطوة قبل الاخيرة هيا النقر على أيقونة إرسال الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني تفيد رقم الحساب وجميع بياناته.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم دون الذهاب للفرع

حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط ، والتي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم لفتح الحساب وهي كالاتي :-