اكتشفوا كل جديد حول في دقيقتين .. طريقة عمل الباذنجان المخلل بمكونات سهلة وبسيطة من المنزل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية علي معرفة طريقة عمل الباذنجان المخلل، خصوصا ان شعبنا المصري يحب الأكل والنفس الجميل علي المائدة، والجدير بالذكر ان جميع الاكلات يجب ان تتوافر بها العديد من المكونات والتوابل التي يعشقها المواطن المصري، ويعشق الشعب المصري اكلات كثير اساسية مثل المكرونة بالبشاميل والملوخية ويكون بجانب الأكل الباذنجان المخلل المفضل لدي الجميع مع الأكل، ويعد الباذنجان من ضمن اكثر الأكلات التي يعتمد عليها الكل في الأكل الخاص به، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن طريقة عمل الباذنجان المخلل من خلال متابعة هذا المقال.

مكونات الباذنجان المخلل

هناك بعض المكونات التي يجب ان تكون متوافرة في البذنجان من اجل تحضيرها بشكل سهل، وسوف نتعرف علي هذه المكونات علي النحو التالي:

يجب تحضير كيلو من الباذنجان.

و 4 معلقة كبيرة من الملح.

يجب احضار رأس ثوم مفروم.

كوب الا ربع من الخل.

2 ملعقة من الكمون الناعم.

استخدام 3 قرون من الفلفل الأحمر مفروم.

و3 قرون من الفلفل الأخضر مفروم.

كوب من الكزبرة المفروم.

ربع كوب من الزيت.

وتحضير ماء مغلي.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

هناك بعض الخطوات لعمل الباذنجات المخلل، واليكم الطريقة علي النحو التالي: