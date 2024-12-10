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مواجهة نارية.. القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - يستعرض موقعنا إقرأ نيوز القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم الثلاثاء، والتي ستقام على ستاد مونتيليفي ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل ليفربول المباراة بهدف تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة لتعزيز مشواره الأوروبي في المرحلة المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا اليوم

تعرض مباراة ليفربول وجيرونا مساء اليوم الثلاثاء عبر قنوات بي إن سبورت، ويقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

مباراة ليفربول وجيرونا في بطولة دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول ضد جيرونا اليوم مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب ليفربول وجيرونا قبل المباراة

يدخل ليفربول مباراة جيرونا اليوم وهو متصدرًا لمجموعته برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، حيث حقق خمس انتصارات دون أي هزيمة أو تعادل، في الجهة المقابلة، يسعى جيرونا للاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، لعب جيرونا خمس مباريات حتى الآن، فاز في واحدة فقط، وخسر في أربع مباريات، ليحصد ثلاث نقاط فقط.

تشكيل ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليفربول لمباراة جيرونا في دوري أبطال أوروبا:

  • في حراسة المرمى: الحارس كيليهر.
  • في خط الدفاع: اللاعب جاريل كوانساه، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.
  • في خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.
  • في خط الهجوم: اللاعب المصري محمد صلاح، واللاعب داروين نونيز، واللاعب كودي جاكبو.

تشكيل جيرونا ضد ليفربول اليوم

  1. في حراسة المرمى: باولو جازانيجا.
  2. في خط الدفاع: دافيد لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.
  3. في خط الوسط: أرنو مارتينيز، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، إيفان مارتن، ميجيل جوتيريز.
  4. في خط الهجوم: بريان جيل، بويان ميوفسكي.

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