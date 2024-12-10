اكتشفوا كل جديد حول موعد امتحانات الترم الاول 2025 لطلبة الابتدائي والاعدادي في جميع المدارس وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - موعد امتحانات الترم الاول 2025 لطلبة الابتدائي والاعدادي في جميع المدارس يبحث عنه الكثير على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث يترقب الطلاب بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال أيام من الآن وفقا للبيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم قبل أسابيع من الآن، فكل الطلاب يريدون معرفة متى ستنطلق تلك الامتحانات ليزيدوا من ساعات المذاكرة والمراجعة ليتمكنوا من اجتياز المرحلة المقيدين بها، واليكم مواعيد الامتحانات لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية خلال السطور القادمة.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

وقد تم الاعلان عن موعد امتحانات الترم الاول 2025 لجميع مراحل النقل في الصفوف الابتدائية والاعدادية من قبل الوزارة التي أعلنت أن الاعلان عن جداول الامتحانات أمر خاص بالادارات والمديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وبعد ذلك سترسل تلك الجداول إلى المدارس ليخطر بها الطلاب، واليكم مواعيد امتحانات نصف العام 2025 للصفوف الدراسية المختلفة:

من المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل من 11 يناير 2025 وحتى 16 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والصف الاول والثاني الاعدادي في المدارس الحكومية والخاصة واللغات.

ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير وستستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، على أن تكون اسئلة الامتحانات بنظام البوكليت الذي يطبق لأول مرة هذا العام.

نوهت الوزارة وشددت على جميع الادارات التعليمية الحرص على ضرورة عدم عقد أي امتحان خلال أيام اعياد الاخوة المسيحين.

موعد امتحانات نصف العام 2025

أيام قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات نصف العام 2025 التي ستجرى في كافة المدارس خلال شهر يناير القادم، وشدد الوزير على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة في لجان الامتحان لتفادي أي محاولة للغش أو تداول للأسئلة، مشيرا إلى أن المخالفين قد يواجهون عقوبة الحرمان من دخول الامتحانات المتبقية.