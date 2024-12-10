اكتشفوا كل جديد حول جدول مباريات كأس الخليج العربي 2024 زين 26 لجميع الجولات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - تعتبر بطولة كأس الخليج العربي خليجي زين 26 إحدى الفعاليات الرياضية البارزة في منطقة الخليج العربي، حيث تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من البطولة، مما يعزز من حماس محبي كرة القدم في المنطقة، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أهم التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك نظام المنافسة، جدول المباريات، وتصميم الشعار الخاص بها.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 2024

تعرف على جدول مباريات كأس خليجي زين 26 في الكويت، يشمل ذلك مواعيد المباريات بين الفرق المتنافسة مثل الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، والعراق. تابع البطولة الشيقة لحظة بلحظة!

مباريات الجولة الأولى

ستقام مباراة الكويت وعُمان يوم السبت 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ستقام مباراة قطر ضد الإمارات يوم السبت 21 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

العراق سيواجه اليمن يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

تلعب السعودية مع البحرين يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

مباريات الجولة الثانية

ستقام مباراة عمان ضد قطر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

ستلعب الإمارات ضد الكويت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

سيواجه منتخب اليمن نظيره السعودي يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

ستقام مباراة البحرين ضد العراق يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب جابر الأحمد الدولي.

مباريات الجولة الثالثة