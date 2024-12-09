اكتشفوا كل جديد حول تغييرات جديدة في سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - شهدت عمليات البحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعًا كبيرًا في هذا التوقيت، ويأتي ذلك بعد انهيار سعر الليرة وتم الهبوط بنسبة 10% من القيمة الأساسية لها نظرًا لعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد،ولمعرفة آخر تحديث لسعر الدولار مقابل العملة المحلية السورية وفقًا لسعر البنوك والأسواق الموازية يرجى متابعة التالي.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

هبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر لعام 2024 وقد وصل إلى 18,000 في حالة البيع. وقد جاء سعر صرف الدولار في المناطق المختلفة على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار في دمشق في حالة الشراء نحو 16,000 ليرة سورية، أما في حالة البيع فقد بلغ نحو 17,000 ليرة.

وصل سعر الدولار في حلب في حالة الشراء نحو 17,000 ليرة سورية، أما في حالة البيع فقد جاء بنحو 18,000 ليرة.

بلغ سعر الدولار في الحسكة في حالة الشراء نحو 14,000 ليرة، أما في حالة البيع فقد بلغ نحو 15,000 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والعربية

شهد سعر الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا أمام العملات الأخرى، كما أن هناك عددًا من الاختلافات في سعر الصرف للعملات الأجنبية وأيضًا العربية. وبحسب المنطقة، تختلف الأسعار بين مناطق حلب ودمشق والحسكة وإدلب. وقد جاءت الأسعار في مدينة دمشق على النحو التالي: