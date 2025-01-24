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الرياضة - 01:46 - وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي أحمد الشرع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي أحمد الشرع - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي أحمد الشرع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:46 مساءً - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية هي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث سيلتقي بن فرحان مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

تتناول المباحثات المقررة بين الشرع و بن فرحان، مستقبل العلاقات السعودية السورية، والدعم السياسي والإنساني من قبل المملكة للشعب السوري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا.

وكان بن فرحان قد التقى أمس الخميس، الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وقد بحثا في مستجدات لبنان والمنطقة، وأكد بن فرحان استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما ندعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات.

وتابع: «بحثنا في أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان».

وأضاف بن فرحان «نشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره».

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسئول رفيع المستوى من المملكة منذ 15 عاما، كما التقى بن فرحان مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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