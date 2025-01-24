الرياضة - 01:46 - جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:46 مساءً - ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أشهر خلال تداولات، اليوم الجمعة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي عند 2778 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2775 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2753 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

اقترب سعر الذهب العالمي أكثر من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولارا للأونصة، حيث يقدم الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.7% حتى الآن وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

دعا الرئيس دونالد ترامب في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منظمة الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط إلى خفض أسعار النفط وحث البنوك المركزية العالمية على خفض أسعار الفائدة.

اعتبرت الأسواق المالية أن الحديث موجه إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تعد التصريحات ضد توقعات الأسواق التي كانت ترى أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب ستدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالي تجبر البنك الفيدرالي على الإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.

ولكن ترامب لم يقوم بتفعيل فوري لرفع التعريفات الجمركية بمجرد توليه الرئاسة مطلع هذا الأسبوع، ولكن تبدو سياسته تميل إلى الرفع التدريجي للحول دون حدوث ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم.

تسبب هذا في دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بنسبة تقترب من 2%، حيث انخفاض خلال جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

انخفاض مستويات الدولار الأمريكي يجعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير اليوم.

باع المستثمرون الدولار في أعقاب تنصيب ترامب بعد أن لم تتحقق إعلاناته الجمركية المتوقعة على نطاق واسع على الفور، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مما دعم ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار ليزيد من الضغط السلبي على العملة الأمريكية وهو أمر إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب.

ومن المنتظر أن تصدر قرارات أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل. ولا تشير التوقعات إلى أي فرصة تقريبًا لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن التركيز سيكون على بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول خاصة بعد مطالبة الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة.

تظل التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب حيث تمسكت بعض المؤسسات المالية العالمية بمستهدفها للذهب عند 3000 دولار للأونصة خلال هذا العام، بالرغم من عدم اليقين المتعلق بمستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.

أسعار الذهب محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بشكل ملحوظ ليتبع القفزة في سعر أونصة الذهب العالمي، ليتمكن الذهب المحلي من تجميع الزخم الكافي للارتفاع واختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3840 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3848 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع عند 3850 جنيها للجرام.

خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 0.5% تقريباً بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3820 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام، ليقبل الذهب المحلي حالياً على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2%.

السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي يظل القفزة في مستويات الذهب العالمي واقترابه من أعلى مستوى تاريخي سجله، هذا بالإضافة إلى توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن التراجع مما يدعم عملية تسعير الذهب المحلي.

هذا ويشهر سعر الصرف استقرار خلال الأيام الأخيرة بعد أخبار وتوقعات عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس بعد اتفاق الهدنة في غزة، وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة الإيرادات الدولارية لقناة السويس بشكل تدريجي مقارنة مع العام الماضي.

من جهة أخرى نجد أن مصر قد سددت حوالي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي ما تم سداده من التزامات خلال العام الماضي إلى 38.7 مليار دولار، وتصل تقديرات البنك المركزي المصري لالتزامات مصر خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير اليوم ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة خفض أسعار الفائدة الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في مستويات الذهب العالمي إلى جانب توقف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن الهبوط.

استقر سعر الذهب العالمي فوق منطقة 2730 - 2740 دولار للأونصة والتي كانت تمثل خط مقاومة صاعد ليستكمل الصعود ويقترب حالياً من قمته التاريخية عند 2790 دولارا للأونصة والتي قد توقف حركة الصعود بعض الوقت لتكوين المزيد من الزخم الصاعد.

أما عن السعر المحلي

فقد تمكن الذهب المحلي عيار 21 من تخطي المستوى 3800 جنيه للجرام خلال جلسة الأمس بعد أن اكتسب زخم إيجابي كبير من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ليستكمل ارتفاعه اليوم ويصل إلى المستهدف عند 3850 جنيها للجرام، وقد يوقف هذا المستوى ارتفاع السعر لبعض الوقت قبل أن يستكمل الصعود مستهدفاً قمته الأخيرة عند 3880 جنيها للجرام.