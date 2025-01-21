الرياضة - 01:06 - عاجل.. خليل الحية يعلن نفسه رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:06 مساءً - أصدر القيادي الفلسطيني خليل الحية، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بيانا موقعا باسمه بوصفه رئيسا لحركة حماس.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية بيانا منسوبا للحية، جاء فيه «نحن الآن أمام مرحلة جديدة هي مرحلةُ البناء والمواساة وإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والتضامن والتعاطف».

يذكر أن هذه أول مرة تعلن فيها حماس عن تعيين رئيس جديد للحركة خلفا لـ يحيى السنوار، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهرين تقريبا.