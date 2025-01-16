بنزيما يمنح اتحاد جدة التقدم أمام الرائد بالشوط الأول بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:35 مساءً - تقدم اتحاد جدة بهدفين دون رد أمام الرائد بالشوط الاول في المباراة التي تقام في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024-2025.

واحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة الاول في الدقيقة 21.

ومع نهاية الشوط الأول أحرز ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لاتحاد جدة.

تشكيل اتحاد جدة

الاتحاد في صراع الصدارة والرائد يبحث عن تحسن الترتيب

يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد فريق الرائد في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة جمعها من 14 مباراة.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز في هذه المباراة لانتزاع صدارة الدوري من الهلال، ويستفيد في مواجهة اليوم من عاملي الملعب والجمهور.

ويهدف الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الفيحاء، ومن جانبه، سيقاتل فريق الرائد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الترتيب والهروب من منطقة الخطر.

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