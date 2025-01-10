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بمشاركة تريزيجيه، الريان يضرب أم صلال بسداسية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

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بمشاركة تريزيجيه، الريان يضرب أم صلال بسداسية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

بمشاركة تريزيجيه، الريان يضرب أم صلال بسداسية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:50 مساءً - فاز فريق الريان على نظيره أم صلال بنتيجة عريضة 6-2، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد حمد الكبير ضمن منافسات الدوري القطري.

أهداف مباراة الريان وأم صلال 

سجل سداسية الريان كل من:" روجر جيديس (هدفين)، أشرف بن شرقي (هدفين)، تميم منصور العبدالله ودافيد غارسيا، فيما سجل هدفي أم صلال هدفين متتاليين من توقيع انتونيو مانسي وأسامة طنان

تشكيل الريان أمام أم صلال 

وبدأ تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل الريان الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: سامي حبيب.

في خط الدفاع: ديفيد جارسيا، مراد ناجي، حازم شحاتة، أندريه أمارو.

في خط الوسط: روجر جيديس، أميد ماهجانا، عبد العزيم حاتم.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد الراوي، أشرف بن شرقي.

ترتيب الريان وأم صلال في الدوري القطري 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الريان إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 14 في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن محمود تريزيجيه خاض المباراة بعد 4 أيام من وفاة والدته التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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