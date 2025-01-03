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الرياضة - 08:20 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:20 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:20 - مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:20 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد، اليوم الجمعة، الموافق 3 يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الجمعة، على شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «الأحمر» في المجموعة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

وافتتح الأهلي مشواره بدوري الأبطال بالفوز على ستاد أبيدجان (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه أورلاندو بيراتس، ثم الفوز الكبير على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف.

بينما يدخل فريق شباب بلوزداد تلك المواجهة، وهو في جعبته 3 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تلقى هزيمة مفاجأة أمام أورلاندو في الافتتاح، قبل أن يفوز خارج دياره أمام ستاد أبيدجان، قبل الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

وكان قد اكتسح الأهلي، ضيفه شباب بلوزداد، الأسبوع الماضي بسداسية مقابل هدف، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ليعتلي الأحمر صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم أورلاندو الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم كلمتك بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، الموافق 3 يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الجمعة، على شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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