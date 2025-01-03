الرياضة - 04:46 - البابا تواضروس الثاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:46 مساءً - تلقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الجمعة، اتصالاً هاتفيًّا، من وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم، الجمعة، إن وزير الخارجية قدم، خلال الاتصال الهاتفي التهنئة لقداسة البابا بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.