مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

خليجي 26، تعادل إيجابي بين عمان والكويت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خليجي 26، تعادل إيجابي بين عمان والكويت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

خليجي 26، تعادل إيجابي بين عمان والكويت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - خليجي 26، تعادل منتخبا الكويت وعمان، بهدف لمثله في الشوط الأول من  مواجهة افتتاح كأس الخليج 2024، والمقام بدولة الكويت.

وتقدمت الكويت أولا عن طريق سلمان العوضي قبل أن تتعادل عمان عن طريق عصام الصبحي.

وانطلقت بطولة خليجي 26 بـ مباراة الكويت ضد عمان في المباراة الافتتاحية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي.

 الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة «خليجي 26، والتي تقام في دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل 2025.

 تشكيل الكويت ضد عمان 

 

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع

وسط الملعب: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي

في المقدمة: سلمان العوضي، يوسف ناصر

6f1b916182.jpg

تشكيل عمان ضد الكويت 


حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي – أرشد العلوي- زاهر الأغبري – عبدالله فواز – جميل اليحمدي

في الهجوم: عصام الصبحي

be759cc8d7.jpg


مجموعات كأس الخليج «خليجي 26


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.


10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل بطولة

 كأس الخليج 26
الكويت الرياضية
الكاس الرياضية
قنوات SSC
عمان الرياضية
البحرين الرياضية
أبوظبي الرياضية
دبي الرياضية
الشارقة الرياضية
العراقية الرياضية
الرابعة الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 10:05 - رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق