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الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - بث مباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ليلة أخرى من ليالي بطولة الدوري الممتاز، عقب العودة من جديد للدوران، والرغبة في إثبات الذات، عندما يحل سيراميكا ضيفا على الزمالك على ملعب القاهرة الدولي، مساء الخميس.

بعد مرور 4 جولات على بداية مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن الزمالك من التفوق في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مناسبة وحيدة، وجمع 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

أما نادي سيراميكا كليوباترا فيأمل في أن يحقق فوزه الثالث هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي الزمالك، وهو في رصيده 7 نقاط من 4 مواجهات، بعد تحقيق فوزين والتعادل في واحدة والخسارة في أخرى.

ويتولى السويسري كريستيان جروس تدريب الزمالك من جديد، أمام سيراميكا كليوباترا في مهمته الأولى، وذلك بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، والذي رحل عن الفارس الأبيض بشكل مفاجئ، لتدريب نادي الفتح السعودي.

بث مباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري، مع حلول الساعة الثامنة مساء غد الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 "توقيت القاهرة"، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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