الرياضة - 09:41 - بشرى سارة من الرئيس السيسي لطلاب الحاسبات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة مهتمة بطلبة وطالبات الحاسبات، الذين لديهم المهارات والكفاءات التي تؤهلهم أن يصبحوا أكثر تخصصا واحترافية في هذا المجال.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء للكلية العسكرية لحضور اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية: «مستعدون بالاختبارات التي سنجريها كاملة، أن توجد نسبة منهم لدينا خلال هذا العام».

ووجه باستئناف الاختبارات لمدة أسبوع، لإعطاء فرصة للآخرين، معقبا: «هتبقوا محتاجين لجنة فقط لعمل اختبارات للمتقدمين من خريجي الحاسبات».

وتابع الرئيس، أن «الخريج سيحصل على ماجستير في التخصص، أي عدد سينجح في المعايير التي تضعها اللجنة في الاختبارات سنقبله، ونعطيه الفرصة أن يأخذ هذه الدورة».

واستطرد: «الملتحق بالدورة سنعطيه جرعة علمية مكثفة».

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي: الجديد في الفكرة أننا سنأخذ من 3000 إلى 4000 إنسان من وعاء الجامعات والمعاهد، واختار كتلة مناسبة أعطيها التأهيل لمدة سنتين، ويأخذ ماجستير، وأتركه في سوق العمل بعد تحقيقه مستوى متميز جدا في المجال.

ووجه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات، متابعا: سنختصر الوقت، ونعطي الطالب الدورة على سنتين وتعليمه لغات بالإضافة للتخصص، بدلا من أخذ دورات من 4 إلى 5 سنوات.

وأوضح الرئيس السيسي أن القوات المسلحة ستقوم بهذا الأمر لصالح الشباب والشابات خريجي الجامعات الذين لديهم المهارات.

وذكر الرئيس السيسي: «خلال هذا العام سنقوم بالإعلان عن هذا الأمر، وسنستقبل ناس نعملها اختبارات مثل الاختبارات اللي بنعملها هنا، وسنقبل من 2000 لـ 2500، بحيث نعطيهم خلال سنتين ماجستير، وتكون لديهم فرصة من خلال وزارة الاتصالات أن تعطيهم تكليفات بشغل، والشغل ده هيبقى فرصة للتدريب وقد يكون فرصة أخرى للتكسب»

واختتم الرئيس السيسي حديثه، قائلا: «هذا الموضوع لن يبقى متاح سنة أو اثنين، إنما سيكون مسار لسنوات طويلة قادمة.. بنضع الشاب والشابة اللي أخد هذه الدراسة في مستوى ثاني خالص للتشغيل».