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فينيسيوس جونيور بعد حصوله على جائزة ذا بيست: نشأت في عالم من الفقر  - أخبار كلمتك

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فينيسيوس جونيور بعد حصوله على جائزة ذا بيست: نشأت في عالم من الفقر  - أخبار كلمتك

فينيسيوس جونيور بعد حصوله على جائزة ذا بيست: نشأت في عالم من الفقر  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - علق فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، على تتويجه بجائزة ذا بيست لعام 2024 كأفضل لاعب في العالم، مؤكدا أن تلك الجائزة لجميع الفقراء حول العالم.

وقال فينيسيوس خلال حفل ذا بيست الذي أقيم في أكاديمية أسباير في قطر: “شكرًا جزيلًا لك، لا أعرف من أين أبدأ، كان من المستحيل التفكير في الوصول إلى هنا، لقد نشأت في عالم من الفقر، ولذلك تلك الجائزة لجميع الأطفال الذين نشأوا في هذا العالم”.

وأضاف: "أشكر كل من صوت لي، ولعائلتي، وللنادي، وزملائي، ولـ كارلو أنشيلوتي، الذي يساعدني دائمًا في مدريد لسنوات عديدة لأنه أفضل ناد في العالم".

وتابع: "أتوجه أيضًا بالشكر إلى فريقي السابق فلامنجو وإلى زملائي في الفريق، وإلى بلدي البرازيل التي تدعمني دائمًا".

 

وأصبح فينيسيوس جونيور هو الفائز التاسع لجائزة ذا بيست، والتي شهدت نسختها الأولى في عام 2016، حيث توج بها ليونيل ميسي في ثلاث مناسبات، وحصل كل من كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي على الجائزة في مرتين سابقتين، وجائزة وحيدة لـ قائد كرواتيا لوكا مودريتش.

وانطلق حفل جوائز الأفضل في العالم، ذا بيست 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لحفل جوائز ذا بيست 2024 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أنه سيتم إذاعة حفل جوائز ذا بيست 2024  بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للاتحاد.
ويأتي حفل ذا بيست اليوم قبل يوم من مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، على ملعب "لوسيل" في قطر بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وتأهل باتشوكا لملاقاة ريال مدريد في مباراة نهائي نسخة 2024 من كأس إنتركونتيننتال بعد تغلبه على الأهلي، يوم السبت الماضي بركلات الترجيح.

وكان “فيفا” قد أوضح أن حفل جوائز ذا بيست 2024 سيتم بشكل إلكتروني، عن بعد، خلال حفل عشاء فاخر في أكاديمية أسباير الشهيرة، في قطر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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