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الرياضة - 09:41 - الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «الجولاني» لا تزال قائمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «الجولاني» لا تزال قائمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن «الجولاني» لا تزال قائمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن المكافأة البالغة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على «أبو محمد الجولاني»، لا تزال قائمة.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الثلاثاء: «إننا ننخرط في محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية وتركيا لإيقاف القتال في منبج السورية، ونؤكد أننا لن نرسل دبلوماسيين أمريكيين إلى سوريا إلا عندما نطمئن أن وضعهم سيكون آمنا».

وأعلنت الخارجية الأمريكية، تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أننا مستمرون في الانخراط مع الوسطاء وهناك تفاؤل حذر حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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