الرياضة - 04:22 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم في مصر نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم في مصر نحو 3970.5 جنيهًا للبيع، و3949.5 حنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم في مصر نحو 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم في مصر نحو 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم في مصر نحو 30320 جنيه للبيع، و30160 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بلغ اليوم في مصر نحو 2640.24 دولار للبيع، و2639.97 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء عند 50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم نحو 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.87 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.99 جنيه للبيع، و50.90 جنيه للشراء.

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