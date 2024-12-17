الرياضة - 04:22 - بكري: إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا يكشف زيف شعارات الفصائل المسلحة عن تحرير القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنت عنها الفصائل المسلحة بقيادة أحمد الشرع الملقب لـ أبو محمد الجولاني، بشأن التجنيد في الجيش تؤكد زيف الشعارات التي تتحدث عن تحرير فلسطين، ومقاومة العدو الصهيوني.

وقال بكري، في تغريدة على إكس: منع التجنيد الإجباري في سوريا، يتوافق مع الحديث عن عدم وجود عداء بين حكم الجولاني والعدو الصهيوني، وهذا عكس كافة الشعارات الكاذبة التي رفعتها هذه الجماعات ( شهداء بالملايين علي القدس رايحين )، واضح أن هناك خطأ إملائيا، وكانوا يقصدون تل أبيب.

وأضاف: أن سلاح سوريا دُمر والجولاني مشغول باستقدام الإرهابيين إلى أرض سوريا، واستقبال الإرهابي محمد محمود فتحي قاتل الشهيد هشام بركات النائب العام المصري والمحكوم عليه بالإعدام.

واختتم قائلا: عندما يصبح الإرهابيون ثوارا، فقل على الدنيا السلام.