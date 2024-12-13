فرايبورج يفوز على فولفسبورج 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - فاز فريق فرايبورج على نظيره فولفسبورج بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة فرايبورج ضد فولفسبورج

سجل ثلاثية فرايبورج كل من لوكاس كيوبلر في الدقائق 41 و50، وجريجوريتسك في الدقيقة 61.

فيما سجل ثنائية فولفسبورج كل من جوناس اولدر ويند في الدقيقة 75، ومتياس في الدقيقة 83.

ترتيب فرايبورج وفولفسبورج في الدوري الألماني

بهذه النتيجة يتواجد فولفسبورج في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 21، بينما يتواجد فريق فرايبورج في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وكان فريق فولفسبورج فاز في آخر مباراة له بالدوري الألماني ضد ماينز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعادل فرايبورج أمام هوفنهايم بهدف لكل فريق.

تشكيل فولفسبورج ضد فرايبورج

فضيحة مدوية تضرب أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني

فيما كشفت تقارير صحفية عن فضيحة مدوية تخص يوسوف موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند، والمعار إلى نيس الفرنسي هذا الموسم.

ولعب موكوكو لأول مرة مع بوروسيا دورتموند وأصبح أصغر لاعب يسارك في تاريخ الدوري الألماني.

فضحية موكوكو

وجاء ذلك بعدما أعلن جوزيف موكوكو والد اللاعب أن يوسوفا ليس نجله، وأنه لم يُولد في 20 نوفمبر 2004 في ياوندي في الكاميرون كما جاء في الوثائق الرسمية.

وأن عمره 24 عاما وليس 20 عاما واسمه الحقيقي يوسوفا محمدو ووُلد في 19 يوليو 2000 ما يجعله أكبر من عمره الحالي بـ 4 سنوات أي يبلغ 24 عاما وليس 20.

وبرر والد يوسوفا المزيف ما فعله قائلا: "فعلنا ذلك من أجل الحصول على فرصة أفضل في كرة القدم الأوروبية".

كما كشف تحقيق أجرته صحيفة "بيلد" الألمانية في الكاميرون إلى أنه لا يوجد طفل وُلد يحمل اسم يوسوفا في البلاد عام 2004.

والحقيقة أن اللاعب اسمه يوسوفا محمدو وهو نجل عثمان محمد سائق سيارة أجرة محلي ووُلد بالفعل عام 2000.

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