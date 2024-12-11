الشناوي: ننتظر الحضور الجماهيري ولا نفكر في مباراة ريال مدريد(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - الأهلي، قال محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة كأس التحدي هي بالفعل ‏تحدٍّ خاص للاعبين، الذين سيبذلون أقصى جهد من أجل الفوز بها وإضافتها إلى سجل ‏بطولات النادي، وإسعاد جماهير الأهلي. ‏

وأضاف الشناوي: اللاعبون يكتبون تاريخًا كبيرًا لأنفسهم من خلال مشاركتهم في بطولة ‏كأس القارات للأندية، فالأجواء التنافسية بشكل عام مختلفة، والحضور الجماهيري الكبير ‏يضفي حماسًا كبيرًا ويزيد من دوافع اللاعبين وحماسهم. ‏

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وواصل قائد الأهلي حديثه: لدينا من الخبرة ما يساعدنا على الفصل بين مباراة وأخرى في ‏البطولات المختلفة التي نشارك بها على كافة الأصعدة، وتركيزنا كامل على مباراة كأس ‏التحدي.. لم ولن نستبق الأحداث في الأهلي، ولا نفكر في مواجهة ريال مدريد في نهائي ‏البطولة، خاصة أننا نخوض مباراة قوية وفي غاية الصعوبة. الفائز بها يتوج بلقب جديد ‏ويتأهل لملاقاة بطل أوروبا. ‏

تفاصيل مران الأهلي الاول في قطر

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل البدء في تنفيذ فقرات المران، ثم أجرى اللاعبون عمليات الإحماء التي أعقبها تنفيذ الجوانب الفنية في تقسيمة الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من التدريب وفقًا لتعليمات اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، وصلت أمس إلى الدوحة، استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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