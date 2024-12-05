الرياضة - 04:41 - الدفاع السوري: أنظمتنا الجوية تصدت لطيران معادٍ مسير في أجواء دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الخميس، أن أنظمتها الدفاعية الجوية تصدت، منذ قليل، لطيران معادٍ مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، عن سيطرة الفصائل المسلحة لأكثر من 70% من مدينة حلب، مشيرة إلى أن الحكومة السورية أغلقت مطار حلب الدولي وتلغي جميع الرحلات الجوية لإشعار آخر.

وخلال الأيام الماضية، بدأ هجوم واسع وشامل من قبل مليشيات هيئة تحرير الشام الإرهابية، والمعروفة سابقاً باسم «جبهة النصرة»، على مناطق سيطرة الجيش السوري، في مدينة حلب شمال سوريا، ليشكل هذا الهجوم أوسع تقدم للمسلحين السوريين والمرتزقة منذ سنوات.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المسلحين السوريين والمرتزقة دخلوا إلى مدينة حلب دون أي مقاومة تذكر من قبل قوات الجيش السوري، وهو ما أشار حلة كبيرة من الهلع بين السكان المحليين. حيث أدي هذا الهجوم إلى نزوج أكثر من 14 ألف شخص، نصفهم من الأطفال.

وبناء عليه أغلقت السلطات السورية، مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية، وذلك بالتزامن مع سيطرة قوات المعارضة على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.