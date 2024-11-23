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الرياضة - 06:01 - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمرور 64 عاما على العلاقات بين مصر وبوليفيا، مؤكدا سعى البلدين لتطويرها.

وأكد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة مع نظيرته البوليفية، أنه تم بحث العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، سواء من حيث استيراد اللحوم والدواجن من بوليفيا، وتصدير الدواء المصري.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أنه تم التحدث أيضا عن المنتجات الزراعية التي يمكن أن تستوردها مصر من بوليفيا، إضافة إلى بحث الاشتراك في قطاعات التعليم والسياحة وغيرها من المجالات.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن وزيرة خارجية بوليفيا والوفد البوليفي أشادوا بالتطور الهائل والفريد من نوعه في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد دعم بوليفيا لجهود مصر في وقف العدوان على غزة وعلى لبنان، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وشدد على مسؤولية الدول المتقدمة وأهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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