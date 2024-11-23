وزير الرياضة يلتقي أسرة الراحل محمد شوقي ويوصي بـ 4 قرارات عاجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، والذي وافته المنية بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة القزازين بدوري القسم الثاني، نتيجة أزمة قلبية.

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وقدم وزير الشباب والرياضة التعازي والمواساة لأسرة اللاعب الراحل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووجه وزير الرياضة بتوفير الدعم المالي لأسرة الراحل محمد شوقي، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة داعمة للجميع، وأسرة الراحل على رأس أولوياتها الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة توفير الرعاية الصحية الكاملة لنجل الراحل محمد شوقي الصحية وبشكل عاجل، والذي يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق اسم الراحل محمد شوقي علي مركز الشباب بمسقط رأسه بقرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تخليدًا لذكراه، وإنشاء مركزًا للتخاطب داخل مركز الشباب بمسقط رأسه.

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