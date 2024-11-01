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هادي خشبة مديرًا رياضيًا لأهلي طرابلس الليبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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هادي خشبة مديرًا رياضيًا لأهلي طرابلس الليبي (فيديو) - أخبار كلمتك

هادي خشبة مديرًا رياضيًا لأهلي طرابلس الليبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تعيين هادي خشبة مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مديرًا رياضيا ومديرًا للكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الليبي.

ونشر النادي الليبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيديو من تقديم هادي خشبة فى منصبه الجديد كمدير رياضي ومدير للكرة وعنونه “ من الاهلي الى الاهلي.. هادي خشبة مديرًا رياضيا ومديرًا للكرة لزعيم الاندية الليبية”.

ومن ناحية اخرى قال هادي خشبة في وفت سابق": “التتويج ببطولة كأس السوبر المصري سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبي الأهلي قبل انطلاقة الموسم الجديد".

وأضاف: “محمد رمضان مكسب كبير لمنصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وأعاد الانضباط في الفريق، وقادر على وضع نظام خاص داخل غرفة الملابس”.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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