الرياضة - 10:16 - إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بفرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بمدينة غرب فرنسا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

ومنذ تعيين برونو روتايو وزيرا للداخلية قبل شهر، أولى اهتماما كبيرا بملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين والنظاميين، حيث شهدت فرنسا تحولا ملحوظا نحو سياسات أكثر تشددا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

ويسعى الوزير، المعروف بمواقفه الصارمة، إلى تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم بشكل أكثر فعالية.