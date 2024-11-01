تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:11 صباحاً - تقام مباراة النصر ضد الهلال، اليوم على ملعب “الأول بارك”، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة هذا الموسم، حيث انتصر في ثماني مباريات حتى الآن دون أي تعادل أو خسارة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي.

الوسط: ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم.

الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش.

موعد مباراة النصر ضد الهلال في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والـ08:00 بتوقيت القاهرة.

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