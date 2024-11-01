الرياضة - 12:53 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - سعر الدولار الآن.. ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.89 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.03 جنيه للبيع، و 48.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.98 جنيه للبيع، و 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بينما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.98 جنيه للبيع، 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.03 جنيه للبيع، 48.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49 جنيها للبيع، و 48.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

ثبت سعر الدولار في بنك البركة نحو 48.98 جنيه للبيع، 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.98 جنيه للبيع، و 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.98 جنيه للبيع، 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 49.03 جنيه للبيع، و 48.94 جنيه للشراء.